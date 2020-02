Durfinvesteerder ziet risico van de tuinbouw afnemen. Ⓒ Aerovista

Amsterdam - Tuinbouwbedrijven slaan voor de financiering van hun groente- of bloementeelt de bank vaker over en kloppen aan bij private equitybedrijven, investeerders die de agrarische sector normaliter liever links laten liggen. Voor sprinkhanen onder de fondsen is de sprong op gewassen echter niet aantrekkelijk.