’Handelaren draaien kraan voor Russische olie dicht’

Onderling zou afgesproken zijn om ruim voor 15 mei met een drastische vermindering te beginnen, meldt Reuters. De bedrijven willen voorkomen dat lopende contracten door de sancties van de Europese Unie tegen Rusland gaan en aansprakelijk worden gesteld. Tegelijkertijd maken de handelshuizen nu iedere dag enorme winsten bij een ongekend hoge olieprijs.

De EU heeft de invoer van Russische olie niet verboden als reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Sommige landen, zoals Duitsland en Polen, zijn sterk afhankelijk van Russische brandstoffen. Nu de oorlog in Oekraïne doorzet, draait Brussel de duimschroeven bij de Russen verder aan.

Afbouw

De handelsmaatschappijen zijn volgens de bronnen tegen Reuters bezig met het afbouwen van aankopen van onder andere de Russische energiegroep Rosneft. Ze gebruiken daarvoor de regels voor de al ingezette EU-sancties die de toegang van Rusland tot het internationale financiële systeem blokkeren, meldt Reuters.

N

Momenteel stelt de EU dat olie-aankopen van Rosneft of Gazpromneft - samen goed voor één miljoen vaten per dag - nog vrij vrij zijn omdat ze „noodzakelijk voor het verzekeren van kritieke energievoorziening” voor Europa zijn. Dat gaat sinds de uitbraak van de oorlog in totaal om 29 miljoen vasten, rond 40% van de totale export van zogeheten dikkere Oeral-olie in april.

Handelaren worstelen volgens bronnen tegen Reuters met wat „noodzakelijk” betekent. Het kan betrekking hebben op een olieraffinaderij die Russische olie ontvangt via een gesloten pijpleiding, maar mogelijk niet op het kopen en verkopen van Russische olie door tussenpersonen.

Trafigura volgt

De handelshuizen snijden al in aankopen om ervoor te zorgen dat ze uiterlijk op 15 mei, wanneer de EU-beperkingen van kracht worden, aan de voorwaarden voldoen.

Trafigura, een grote Russische olie-inkoper, vertelde Reuters dat het „volledig zal voldoen aan alle toepasselijke sancties”: „We verwachten dat onze verhandelde volumes vanaf 15 mei verder zullen afnemen.”

Concurrent Vitol heeft eerder gezegd dat de verhandelde volumes Russische olie „aanzienlijk zullen afnemen in het tweede kwartaal.” Het zal tegen het einde van 2022 zal stoppen met het verhandelen van Russische olie.

Ook raffinaderijen in Europa worden terughoudender om Russische ruwe olie te verwerken. Die praktijk heeft de Russische export al in de war geschopt . Hoewel met aankopen door India en Turkije een deel van het gat is aangezuiverd, aldus Reuters. En ook de verkoop aan China gaat onverminderd door.

Rosneft, Gazpromneft en andere Russische oliekopers als Gunvor en Glencore weigerden Reuters commentaar.