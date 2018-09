Russische miljarden weggesluisd

Deze mentale houding vormt de achtergrond van het recente schandaal waarbij tussen 2011 en 2014 19 miljard euro via banken in de Verenigde Staten en Europa - geld dat de Russische elite verkreeg met criminele activiteiten of van diefstal van de staat- werd witgewassen. Bij de ‘Operatie Wasserette’ spelen corrupte rechters en bankiers in in Moldavië een sleutelrol en zijn zo’n 500 mensen betrokken, onder wie (voormalige) leden van de Russische veiligheidsdienst FSB en een neef van Poetin, als bestuurder van de Russische Landbank (RZB).

Het geld zou vooral zijn besteed voor de aankoop van luxe goederen als jachten en onroerend goed. Ook de Amsterdam Trade bank, een dochteronderneming van Alfa Bank van de oligarch Michail Friedman zou voor zo’n dertig miljoen euro hebben witgewassen. De naam Friedman dook al eerder op als mogelijke schakel tussen het Kremlin en de Amerikaanse president Donald Trump.

De eerste vraag die Russen stellen, als er een grote handelstransactie op komst is, luidt: “En hoe gaan we alles financieel regelen?” Want handelen op niveau zonder steekgelden is eerder uitzondering dan regel. Rond de millenniumwisseling liepen de meeste betalingen nog via banken op Cyprus, op de British Virgin Islands, maar al vele jaren spelen ook Westerse banken mee in het perfide spel van zakendoen op zijn Russisch, dikwijls via vestigingen in Azie en het Midden-Oosten.

“Er is bijna geen contract dat niet een schaduwcontract heeft,” laat een Nederlandse bankier in Moskou weten. “Economisch kan het in Rusland dan slechter gaan, nog altijd is zo’n dertig procent van de economie zwart. Het gaat om honderden miljarden euro.”

De oppositionele krant Novaja Gazeta zou de gegevens hebben van 70 duizend duistere transacties, waarbij wereldwijd 732 banken betrokken zijn. De krant baseert zich op de uitkomst van een rapport van onderzoeksjournalisten van Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) die ook de Panama Papers naar buiten brachten. “Niemand kijkt er hier echt van op,” zegt Anatoli Dzjazov, een veertigjarige Petersburgse makelaar, als hij voor de geldautomaat van de Alfabank aan de Foersjtatskajastraat wat roebels opneemt. “Iedereen weet dat de oligarchen met hun vriendjes in Kremlin het gewone volk bestelen.”

Volgens sommige experts vormt het witwasschandaal slechts het topje van de ijsberg en kan het totale bedrag weleens oplopen tot 80 miljard dollar.