’Westerse landen blokkeren import van Russisch goud’

De maatregel zou dit weekend worden afgekondigd. Bloomberg zegt over de belangrijkste maatregelen maar niet de gehele afspraak te beschikken.

Het is de volgende sanctiemaatregel op rij, in een poging de inkomstenbronnen voor president Poetin en zijn Russische oorlogskas in Oekraïne droog te leggen.

Vanaf dinsdag zouden de VS volgens deze afspraak geen goud meer toelaten afkomstig uit Rusland of Russische bron. Andere G7-landen zouden soortgelijke afspraken aankondigen.

Afgelopen week kwam nog een partij goud uit Rusland naar Zwitserland, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Dat ging om drie ton goud, goed voor $200 miljoen, aldus de Zwitserse douane.

Zwitserland huisvest de vier grootste smelterijen, die driekwart van de wereldproductie van goudstaven voor hun rekening nemen. Een certificaat van de smelterijen is een internationale standaard voor kwaliteit en herkomst.

Boycot

Goud uit Rusland werd afgelopen maanden geweerd in de Europese handel. Veel goud wordt in Zwitserland gesmolten. Smelterijen mochten Russisch goud nog altijd importeren als dat voor 7 maart werd aangeboden. Goudbedrijven stelden dat te weren.

Toch kwam in mei drie ton aan goud het land binnen voor verwerking, aldus de Zwitserse douane. Dat was de eerste lading sinds februari. In maart weigerden de Zwitsers evenwel een andere partij Russisch goud te accepteren.

„Alle goudstaven geproduceerd door Russische smelterijen na 7 maart mogen niet langer in Zwitserland worden verhandeld”, zo hebben zij gezamenlijk verklaard. Hebben handelaren bewijs dat het goud is gedolven of verwerkt voor 7 maart, dan mochten de Zwitserse smelterijen het in hun ovens verwerken.