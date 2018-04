Detacheerder DPA groeit door

DPA meldde donderdag een omzet van 27,4 miljoen euro over de eerste drie maanden van 2015. Dat was 35,5 procent meer dan een jaar eerder, waarbij op eigen kracht een toename van 6 procent werd gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat (ebitda) groeide met 18 procent naar 2 miljoen euro. De nettowinst verviervoudigde bijna, tot 3 miljoen euro.

De omzet werd vooral gestuwd door de overname van het adviesbureau voor finance- en controlspecialisten Fagro. De stijging van de nettowinst kwam door de boekwinst op de verkoop van het belang in ICT Automatisering. In 2013 deed DPA nog een vergeefse poging dat bedrijf in te lijven.

Flexibilisering

Bestuursvoorzitter Eric Winter gaf aan dat DPA profiteert van de voortgaande flexibilisering en het verdere herstel van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het bedrijf investeerde vorig kwartaal in verdere groei en heeft nu 991 hoogopgeleide arbeidskrachten in loondienst, 6 procent meer dan een jaar eerder. De omzet die zij realiseerden nam met 10 procent toe.

DPA liet verder weten Soza Xpert over te nemen. Dat bedrijf adviseert en begeleidt gemeentelijke sociale diensten, bijvoorbeeld bij de handhaving van sociale bijstandsuitkeringen. Het realiseerde vorig jaar met 33 werknemers een omzet van 3,8 miljoen euro. De overname, waarvan DPA de prijs niet bekendmaakte, draagt naar verwachting direct bij aan de winst van de detacheerder.