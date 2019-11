AEX zakt verder onder 600 punten door Chinese domper

De AEX sloot 0,4% lager op 595,3 punten. De Midkap-index daalde 0,5% naar 892,8 punten

Elders in Europa toonden de koersenborden een licht negatief beeld. De CAC 40 eindigde 0,1% lager. De Duitse DAX en Britse FTSE verloren 0,4% en 0,7%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,1% respectievelijk 0,2% lager.

Hoofdeconoom Lub Aben (Van Lanschot Bankiers) schrijft de terugval hoofdzakelijk toe aan de tegenvallende berichten uit China. „Zowel de groei van de industriële productie als de detailhandelscijfers over oktober vielen tegen. Eerdere stimuleringsmaatregelen door de overheid zouden nu zichtbaar moeten worden in de cijfers, maar ik zie dat absoluut nog niet.”

Aben ziet sowieso reden voor enige terughoudendheid. „De aandelenkoersen zijn recent hard gestegen, vooral door handelshoop en meevallende kwartaalcijfers. Daarentegen staan de vertrouwenscijfers van ondernemers juist onder druk. Tenzij de economie gaat aantrekken, zullen de analistenverwachtingen van een gemiddelde winstgroei van zo’n 8% in zowel de VS als Europa in 2020 niet waargemaakt kunnen worden. Ondanks de aanhoudend lage rentes, hebben wij onlangs onze weging in aandelen teruggebracht tot licht onderwogen.”

De econoom is er ook niet van overtuigd dat de VS en China eind dit jaar een handelsakkoord zullen sluiten. „Zeker met Trump weet je het nooit. Ik denk wel dat er een cosmetische deal komt, maar deze zal geen structurele oplossing voor de problemen vormen. Het definitief akkoord zal nog lange tijd op zich laten wachten.”

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger is aanzienlijk positiever en ziet ruimte voor verdere koersstijgingen. „Af en toe zijn er wat minder positieve geluiden over de handelsbesprekingen tussen de VS en China, maar dat hoort bij het onderhandelingsspel. Ik acht de kans groot dat er een deal komt en de importtarieven zodoende worden afgebouwd. Voorts blijft de rente laag, gaat het economisch redelijk en vallen de bedrijfscijfers mee.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Galapagos met een verlies van 3,9% onderaan. Beleggers namen winst, na de verdubbeling van het biotechnologiebedrijf tot dusverre dit jaar.

ArcelorMittal verloor 2,8%. De staalgigant lijdt fors onder een afkoelende Chinese economie.

ABN Amro zakte 1,6%, nadat Barclays zijn dividendverwachting voor de bank verlaagde. Tegenvallende kwartaalcijfers duwden ABN Amro gisteren al 3,8% omlaag.

Tankopslagbedrijf Vopak eindigde met een winst van 4,8% aan kop. Adyen klom 1%, op het nieuws dat de betalingsverwerker met een eigen kaartuitgifte-toepassing komt. KBC zag hierin aanleiding het advies naar houden op te trekken.

Verzekeraar NN werd met een plus van 0,7% beloond voor zijn meevallende kwartaalcijfers.

Takeaway won na de stevige opmars van de afgelopen dagen 0,5%, op de melding van topman Jitse Groen dat niet te veel voor Just Eat zal worden betaald. Inmiddels is het gat met de prijs die Prosus bereid is te betalen, gedaald tot minder dan 8%. Zwanenburg meent dat een overname positief zou zijn voor Takeaway, zolang maar niet te veel betaald wordt. „Maar om de strijd te winnen, zal het bod waarschijnlijk verhoogd moeten worden.”

Bij de middelgrote fondsen eindigde Altice stond 4,8% lager. Aanvankelijk wisten beleggers geen goed raad met de kwartaalcijfers waarmee het kabel- en telecombedrijf gisteren nabeurs naar buiten trad. Maar uiteindelijk blijkt het oordeel glashard negatief.

Bouwer BAM verloor 4%. AMG ging 0,1% omlaag, na een positief rapport van ING. Volgens de bank kan de voorgenomen bouw van een lithiumfabriek op termijn €15 tot €20 miljoen bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

Basic-Fit steeg 2,9%, na een koopadvies van RBC. De Canadezen gaan voor een koersdoel van €35. SBM Offshore won 1,1% in reactie op de kwartaalresultaten.

Maritiem dienstverlener Boskalis klom 1%, na een koopadvies van het Duitse Berenberg.

Stern leverde op de lokale markt 1,6% in. De omzet van de autodealer bleef in het derde kwartaal onder druk staan.

