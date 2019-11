Beurs: Arcelor zakt in vlakke AEX

De AEX stond om vijf over elf nagenoeg onveranderd op 597,6 punten. De Midkap-index daalde 0,2% naar 895 punten

Elders in Europa toonden de koersenborden een vlak tot licht negatief beeld. De CAC-40 verliest 0,1%, de DAX (-0,4%) en de Londense FTSE (-0,2%) raken ook waarde kwijt.

De indexfutures wezen op een licht lager begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

De beursdag stond vooralsnog in het teken van macrocijfers. De Duitse economie ontsnapte aan de recessie die bijna iedereen wel verwachtte, maar in China ligt dus afkoeling op de loer. De industriële productie is in oktober minder sterk toegenomen dan een jaar geleden. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 0,4% gegroeid.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen sprong ArcelorMittal er in negatieve zin uit met 2,2% verlies. De staalgigant lijdt fors onder een afkoelende Chinese economie.

ABN Amro had nog altijd last van de tegenvallende kwartaalcijfers die eerder deze week naar buiten kwamen. De bank verloor 1,7%.

Verzekeraar NN werd met een plus van 2,7% beloond voor zijn meevallende kwartaalcijfers.

Bij de middelgrote fondsen stond bouwer BAM met een min van 2,9% onderaan.

Altice zag een mooie openingswinst in een verlies van 1,8% omslaan. De kabel- en telecombedrijf publiceerde gisteren nabeurs kwartaalcijfers, die op het tweede gezicht blijkbaar toch iets tegenvielen.

AMG verloor 0,2%, ondanks een positief rapport van ING. Volgens de bank kan de voorgenomen bouw van een lithiumhydroxidefabriek op termijn €15 tot €20 miljoen bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

SBM Offshore won 1,5% in reactie op de kwartaalresultaten.

Basic-Fit steeg 2%, na een koopadvies van RBC. De Canadezen gaan voor een koersdoel van €35. Maritiem dienstverlener Boskalis klom 1%, na een koopadvies van het Duitse Berenberg.