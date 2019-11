Chinese cijfers drukken Amsterdamse beurs

De belangrijkste graadmeter aan het Damrak staat kort na de opening licht lager op 597,3 punten. Vooral ArcelorMittal springt er in negatieve zin uit met 1,8% verlies. De staalgigant lijdt fors onder een afkoelende Chinese economie. De Midkap-index staat 0,1% hoger op 898,4 punten onder aanvoering van kabelaar Altice, dat woensdagavond mooie kwartaalcijfers presenteerde en beloond wordt met 4,8% winst.

Elders in Europa geven de koersenborden een negatief beeld. De CAC-40 verliest 0,1%, de DAX (-0,4%) en de Londense FTSE (-0,2%) raken ook waarde kwijt.

De beursdag staat vooralsnog in het teken van macrocijfers. De Duitse economie ontsnapte aan de recessie die bijna iedereen wel verwachtte, maar in China ligt dus afkoeling op de loer. De industriële productie is in oktober minder sterk toegenomen dan een jaar geleden. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 0,4% gegroeid.

Verzekeraar NN kwam vanochtend met kwartaalcijfers, en daarvoor krijgt het de handen van beleggers op elkaar. Het aandeel wint 2% in de vroege handel.

SBM Offshore wist de beursvloer ook te bekoren met de resultaten over het derde kwartaal. De maritiem dienstverlener wint 2,7%.

Midkappers Basic-Fit (+1,3%) en Boskalis (+1,3%) kregen allebei een koopadvies opgeplakt. De sportschoolketen valt weer in de smaak bij analisten van RBC. De Canadezen gaan voor een koersdoel van €35. Boskalis krijgt bij Berenberg een koersdoel van €28.