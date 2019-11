Chinese domper drukt beursstemming

De AEX stond om kwart voor drie 0,3% lager op 595,9 punten. De Midkap-index daalde 0,2% naar 895,2 punten

Elders in Europa toonden de koersenborden een licht negatief beeld. De CAC 40 daalde 0,1%. De Duitse DAX en Britse FTSE verloren 0,4%.

De indexfutures wezen op een licht lager begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger wijst erop dat het macronieuws vanochtend gemengd was. „De lichte groei van de Duitse economie was een meevaller. Eerder deze week liet de verwachting van het Duitse ZEW-vertrouwenscijfer al een positieve draai zien. De economische groeivertraging in China werd nog eens bevestigd door de lagere productiegroei in oktober. Wel stegen de detailhandelsverkopen er nog altijd met meer dan 7%.”

Zwanenburg denkt dat de aandelenkoersen ondanks de recente stevige opmars verder kunnen stijgen. „Af en toe zijn er wat minder positieve geluiden over de handelsbesprekingen tussen de VS en China, maar dat hoort bij het onderhandelingsspel. Ik acht de kans groot dat er een deal komt en de importtarieven zodoende worden afgebouwd. Voorts blijft de rente laag, gaat het economisch redelijk en vallen de bedrijfscijfers mee.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond industriebedrijf Aalberts met een verlies van 2% onderaan. Biotechnologiebedrijf Galapagos, waarvan de koers dit jaar verdubbeld is, zakte 1,8%. ArcelorMittal verloor 1,7%. De staalgigant lijdt fors onder een afkoelende Chinese economie.

Tankopslagbedrijf Vopak ging met een winst van 3,4% aan kop. Adyen klom 1,2%, op het nieuws dat de betalingsverwerker met een eigen kaartuitgifte-toepassing komt. KBC zag hierin aanleiding het advies naar houden op te trekken.

Verzekeraar NN werd met een plus van 0,5% beloond voor zijn meevallende kwartaalcijfers.

Takeaway won na de stevige opmars van de afgelopen dagen 0,2%, op de melding van topman Jitse Groen dat niet te veel voor Just Eat zal worden betaald. Inmiddels is het gat met de prijs die Prosus bereid is te betalen, gedaald tot minder dan 10%. Zwanenburg meent dat een overname positief zou zijn voor Takeaway, zolang maar niet te veel betaald wordt. „Maar om de strijd te winnen, zal het bod waarschijnlijk verhoogd moeten worden.”

Bij de middelgrote fondsen stond bouwer BAM met een min van 2,5% onderaan.

Basic-Fit steeg 2%, na een koopadvies van RBC. De Canadezen gaan voor een koersdoel van €35. SBM Offshore won 1,9% in reactie op de kwartaalresultaten.

Maritiem dienstverlener Boskalis klom 1,2%, na een koopadvies van het Duitse Berenberg.

Altice stond 0,6% hoger, na vanochtend stevig op en neer te zijn gegaan. Het kabel- en telecombedrijf publiceerde gisteren nabeurs kwartaalcijfers.

AMG klom 0,1%, na een positief rapport van ING. Volgens de bank kan de voorgenomen bouw van een lithiumfabriek op termijn €15 tot €20 miljoen bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

Stern leverde op de lokale markt 0,8% in. De omzet van de autodealer bleef in het derde kwartaal onder druk staan.

