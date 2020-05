’Thuiswerkkramp nog te vaak onderschat’

Langdurig thuiswerken werkt RSI-klachten in de hand. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Amsterdam - Niet slim, werken aan de keukentafel of met de laptop op schoot op de bank. Een pijnlijke nek, tintelingen in de vingers of een muisarm liggen op de loer. Wanneer is het zaak om aan de bel te trekken?