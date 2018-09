Harley-Davidson iets minder ronkend

De nettowinst bedroeg bijna 270 miljoen dollar, tegen 265,9 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet kwam uit op 1,67 miljard dollar, waar een jaar eerder 1,73 miljard dollar in de boeken werd gezet.

Harley-Davidson ging er vanuit dit jaar 4 tot 6 procent meer motoren te verkopen dan vorig jaar, maar dat is inmiddels bijgesteld naar een groei van 2 à 4 procent. Het bedrijf bracht in de afgelopen periode 35.488 motoren aan de man. Dat was 0,7 procent minder dan een jaar geleden. Harley-Davidson wijt de daling vooral aan agressieve verkooptechnieken van concurrenten.