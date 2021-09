Apple verplicht ongevaccineerd personeel tot frequente tests

In tegenstelling tot een aantal andere bedrijven in de technologiesector geldt voor personeel van Apple geen vaccinatieplicht. Maar het bedrijf is wel harder geworden in het aansporen van werknemers. Eerder is Apple bijvoorbeeld een campagne gestart om het personeel aan te moedigen zich te laten vaccineren. De iPhone-maker heeft personeel onlangs ook al gevraagd om hun vaccinatiestatus te delen.

Het techbedrijf zal uiteindelijk alle medewerkers van het hoofdkantoor verplichten terug te keren naar kantoor. Dat plan is al meermaals uitgesteld. Het bedrijf heeft werknemers laten weten dat ze een maand van tevoren weten waar ze aan toe zijn. De terugkeer naar kantoor zal niet voor januari zijn.