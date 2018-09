Acties bij tankopslagbedrijf Vopak opgeschort

FNV en CNV spreken van ,,een goed resultaat'', maar willen het voorstel eerst ,,neutraal'' aan hun achterban voorleggen. Dat gebeurt volgende week, lieten ze dinsdag weten. Tot die tijd vinden er geen acties meer plaats.

De werknemers bij Vopak voerden sinds vorige week actie vanwege een cao-conflict bij het bedrijf. Er vonden onder meer werkonderbrekingen plaats. Volgens de bonden wilde Vopak in de nieuwe cao tal van verslechteringen doorvoeren, bijvoorbeeld geen loonsverhoging voor iedereen, lagere overwerktoeslagen en minder compensatie voor werken op feestdagen. In het nieuwe voorstel zijn over deze zaken betere afspraken gemaakt, aldus de bonden.