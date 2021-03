Boskalis start met monsterklus Suez: ’Fifty-fifty dat het schip maandag loskomt’

Sleepboten van het Suez Canal Authority proberen containerschip Ever Given los te krijgen. Ⓒ Foto EPA

Boskalis begint in de nacht van zondag op maandag met het lostrekken van containerschip Ever Given in het Suezkanaal. Het maritiem concern schat de kans fifty-fifty dat het maandag gaat lukken om het schip los te krijgen.