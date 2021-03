Containerschip zit nog vast, Boskalis is onderweg

„Onze schepen komen aan het eind van de middag aan. Dan zullen we sleepverbindingen aanleggen”, zegt een woordvoerder van Boskalis zondag tegen De Telegraaf. De werkzaamheden gaan ondertussen gewoon door. Op de radar is te zien dat er een aantal kleinere sleepboten van de Suez Canal Authority bezig is rond het schip.

Zaterdagavond kwam een deel van het achtersteven en roer vrij te liggen, maar het schip blokkeert het kanaal nog steeds. De Japanse eigenaar sprak toen de hoop uit dat het schip zaterdagavond los zou zijn, maar de verwachting is dat daar meer trekkracht voor nodig is. De schepen van Boskalis hebben die trekkracht. Er is hoop dat het schip maandag los komt. Ook wordt met een hijskraan begonnen met het lossen van containers van het schip om zo gewicht te verminderen. De bedoeling is om 600 containers van het voorschip te halen.

Opstopping

De 400 meter lange en 224.000 ton wegende Ever Given liep dinsdag vast in het Egyptische Suezkanaal en ligt dwars over de belangrijke waterweg voor scheepsverkeer tussen Azië en Europa. Door de opstopping is er een enorme file aan wachtende schepen ontstaan aan beide kanten van het Suezkanaal. Volgens de Suez Canal Authority liggen er nu meer dan 320 vaartuigen te wachten, zoals containerschepen en olietankers.

Harde wind was niet de belangrijkste oorzaak van het vastlopen van het containerschip de Ever Given in het Suezkanaal, zoals eerder werd gemeld. Dat zei de baas van de Suez Canal Authority, het staatsbedrijf dat het kanaal bezit, in een persconferentie.

Fouten

Mogelijk zijn menselijke fouten de oorzaak geweest dat het 400 meter lange schip diagonaal in het kanaal kwam te liggen en vastliep in de ondiepere zijkanten van de vaarroute. Het onderzoek naar de toedracht van de blokkade begint pas nadat het schip weer is vlotgetrokken, zei voorzitter Osama Rabie van Suez Canal Authority.

Rabie zei dat er vooruitgang is geboekt met een oplossing voor de blokkade, maar het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat de Ever Given weer is vlotgetrokken. Hij verklaarde dat de scheepsschroeven en het roer na baggerwerkzaamheden vrijdagavond weer konden draaien. De schroeven blokkeerden vervolgens weer door hoogtij.

Ongeveer 12% van de wereldwijde goederenhandel gaat via het Suezkanaal. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna $10 miljard aan goederen door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee vervoerd. Als de blokkade lange tijd gaat duren kan dat dus grote gevolgen voor de wereldhandel gaan krijgen, met bijvoorbeeld leveringsproblemen voor winkels en tekorten van bepaalde goederen in de industrie. De olieprijs is voor het weekend stevig opgelopen.