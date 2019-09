Duitse beleggers fors minder negatief

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van min 22,5 tegen min 44,1 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een verbetering naar een niveau van min 38 gerekend. Daarmee is het vertrouwen weer terug op het niveau van eerder deze zomer. In juli stond de graadmeter op min 24,5.

Het is de eerste stijging van het beleggersvertrouwen in vijf maanden tijd. Volgens ZEW-president Achim Wambach is de opleving van het vertrouwen zeker geen teken dat alle problemen voor de ontwikkeling van de Duitse opgelost zijn. "De sterke angsten die financiële experts vorige maand hadden over een verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zijn echter niet uitgekomen."

Wambach denkt dat de steunmaatregelen voor de Europese economie vanuit de Europese Centrale Bank (ECB) het vertrouwen ook goed hebben gedaan.