Kijken: Alibaba-baas neemt afscheid met rockconcert

Ma heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om Alibaba’s personeelsfeestjes. Zo verscheen hij al eens in Michael Jackson-outfit, om een medley van de overleden Amerikaanse zanger ten gehore te brengen. Dit jaar koos de Chinees, goed voor meer dan $30 miljard aan vermogen, voor You raise me up, dat in ons land bekend is geworden in de versie van de band Westlife.

Bekijk ook: Rijkste Chinees stopt met werken

Na twintig jaar neemt Ma nu afscheid van Alibaba. Hij wil zich gaan richten op andere projecten, onder meer met het verbeteren van het onderwijs op het Chinese platteland.

Nederland kreeg vijf jaar geleden zijn eigen ’Jack Ma’ toen Gerrit Zalm, compleet met stemvervormer, de medewerkers van ABN Amro toesprak. Tijdens de nieuwjaarsreceptie klom ineens ’Priscilla’ op het podium, die zich voorstelde als de onbekende zus van de topman.