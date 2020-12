Euro trekt sprint naar piek in ruim twee jaar

De Europese munt zag zijn waarde in vergelijking met dollar (rond 17.00 Nederlandse tijd) verder toenemen met een plus van 0,4% naar $1,22. In maart van dit jaar was er nog een duikvlucht naar $1,07.

De aanhoudende bereidheid bij beleggers om risico te nemen, werkt vooral een verzwakking bij de dollar in de hand. De Amerikaanse munt wordt beschouwd als een schuilplaats in onzekere tijden.

Brexit-opluchting

De opluchting dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op de valreep met een Brexit-deal over de brug zijn gekomen heeft de euro een steun in de rug gegeven. Met een wanordelijke Britse echtscheiding had de Europese munt onder druk kunnen komen.

Vlak na de uitbraak van de coronacrisis in maart werd de dollar juist nog massaal opgezocht door beleggers om te dienen als vluchthaven. Na de forse verlaging van de rente door de Amerikaanse centrale bank in april raakte de Amerikaanse munt geleidelijk steeds meer aan kracht kwijt.

Vooral vanaf november is de opmars van de euro tegenover de dollar stevig hervat. Het vooruitzicht op een normalisering van de economie met de komst van succesvolle vaccins, droeg daar sterk aan bij.