Premium Het beste van De Telegraaf

Unileverbaas: ’Einde prijsstijgingen nog lang niet in zicht’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Unilever moet aan de bak om de prijzen van onder meer ijs te verhogen, zonder marktaandeel te verliezen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De ruim 8% hogere omzet die Unilever in het eerste kwartaal boekte is vooral het gevolg van prijsstijgingen. Van sommige ingrediënten en grondstoffen zijn sinds januari de kosten fors gestegen en het einde is nog niet in zicht. „De piek moet nog komen”, zegt Unilever’s ceo Alan Jope, die erop vertrouwt dat consumenten voor Unilevermerken blijven kiezen. En: „Wij verliezen geen marktaandeel aan huismerken.”