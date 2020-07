Voorstel: Meer hypotheek voor stel met studieschuld

Het Financieele Dagblad (FD) berichtte als eerste over het wetsvoorstel dat sinds vrijdag ter internetconsulatie is aangeboden. In plaats van 80% zou volgend jaar 90% van het laagste inkomen meegenomen mogen worden.

Volgens een hypotheekadviseur in het FD zorgt dit ervoor dat een stel dat anders zo’n €300.000 zou mogen lenen, nu €10.000 tot €12.000 meer krijgt.

Studieschuld

Daarentegen moet de studieschuld minder meewegen bij het bepalen van de maximale hypotheek, stelt Hoekstra voor. Hij volgt daarmee advies van het Nibud.

Dat stelde eerder voor om bij het verrekenen van de studieschuld rekening te houden met de huidige rente op de studieschuld, die momenteel rond de 0 schommelt. Daardoor kan een student met zo’n €10.000 schuld zo’n €3000 meer lenen.

Het voorstel van Hoekstra komt vlak na een kritisch rapport van De Nederlandsche Bank (DNB). Die stelde juist dat verruiming van de leennormen starters op de langere termijn niet helpt.

Huizenprijzen zouden in de afgelopen 25 jaar zijn verdriedubbeld omdat kopers steeds meer kunnen lenen. Dat komt door de lage hypotheekrente en toegenomen inkomens, ook doormeer tweeverdieners.

Doordat de meeste huizenkopers een maximale lening aangaan, bieden zij ook meer en laten zij de prijzen stijgen, concludeert DNB. Dit zou een sterker prijsopdrijvend effect hebben dan het huizentekort. De Bank pleit er daarom voor starters te helpen door de hypotheekrenteaftrek af te bouwen.