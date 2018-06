Lichte omzetdaling bij Bols

Bols, dat ruim twee maanden geleden naar de beurs werd gebracht, boekte exclusief valuta-effecten een omzet in het boekjaar dat eind maart afliep van 77,7 miljoen euro, tegen 78,7 miljoen euro een jaar eerder. De negatieve wisselkoerseffecten bedroegen 600.000 euro, waarbij de sterkere dollar nog enige compensatie bood.

In Nederland behaalde Bols een dubbelcijferige omzetgroei, mede dankzij het op de markt brengen van Bols Vodka en Damrak Gin. Volgens het bedrijf groeide het marktaandeel van regionale merken in Nederland in een teruglopende markt.

Uitdagend

De omzet in West-Europa daalde met 2,1 procent. Bols kende ,,uitdagende'' marktomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk en België, terwijl de resultaten in Nederland, Scandinavië en Italië ,,sterk'' waren.

Bols zag in de tweede helft van het afgelopen boekjaar een ,,aanzienlijke verbetering'' op de Noord-Amerikaanse markt met een autonome omzetgroei van circa 6 procent. Over heel 2014/2015 daalde de omzet in de regio met 4 procent.

Rusland

In opkomende markten steeg de omzet met 6,6 procent, aangejaagd door een sterke groei in Latijns-Amerika en Afrika. Exclusief Rusland zou de groei dubbelcijferig zijn geweest.

Bols presenteert zijn volledige jaarcijfers op 24 juni.