Column: China, de supermacht met een minimunt

De koers van de renminbi kan maar beperkt schommelen rond de dollar. Ⓒ EPA

China haalt al jarenlang alles uit de kast om de Verenigde Staten bij te halen als grootste economie ter wereld. Ook op het vlak van internationale politiek en technologie neemt de Chinese macht toe. In de valutawereld is de renminbi echter veroordeeld tot een rol in de marge.