Arcadis sluit samenwerking voor verwijderen PFAS

ABS bestaat sinds 2009 en is gespecialiseerd in vernieuwende absorberende technologieën. Arcadis is op zijn beurt al langer bezig om effectieve manieren te vinden om PFAS uit de omgeving te verwijderen. Volgens Arcadis-topman Peter Oosterveer moet de samenwerking met ABS het bedrijf helpen bij deze inspanningen. Over de deal zijn geen financiële details naar buiten gebracht.