Geplaagd Petrobras haalt miljarden op

Daarmee voldoet de bank in ieder geval voor dit jaar aan zijn financieringsbehoefte. Een viertal banken is goed voor circa 3,1 miljard dollar van het totaal. Voor de overige 3 miljard dollar kan het bedrijf bogen op een omvangrijk leasecontract voor olieplatforms.

Petrobras is verwikkeld in een omvangrijke fraudezaak. Werknemers van het bedrijf zouden steekpenningen hebben aangenomen van toeleveranciers in ruil voor opdrachten. Onder meer de Nederlandse oliedienstverlener SBM Offshore zou betrokken zijn geweest bij de fraude, net als het Britse Rolls-Royce en meerdere Zwitserse banken.

Als gevolg van de fraude is de publicatie van de jaarcijfers van Petrobras al enkele keren uitgesteld. Als gevolg daarvan is het bedrijf voorlopig afgesneden van de kapitaalmarkten om geld op te halen. Het olieconcern maakte eerder bekend dat het eind april met cijfers naar buiten zal komen.