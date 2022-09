Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Britten dreigen Joegoslavië en Zimbabwe achterna te gaan

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

Minister Kwarteng (Financiën) maakt van het Verenigd Koninkrijk een opkomende economie. Ⓒ Bloomberg

Opkomende markten hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Een ervan is dat de financiële markten van tijd tot tijd het vertrouwen in de regering en het economisch beleid ervan verliezen. Vrijwel altijd is onnavolgbaar en ronduit schadelijk beleid de reden daarvoor. De vingerafdruk daarvan, die handelaren en economen dan doorgaans zien op hun schermen, is enerzijds een scherpe stijging van de rentes en anderzijds een flinke daling van de waarde van de lokale munt. Zo bezien is Europa sinds enkele dagen een opkomende markt rijker: het Verenigd Koninkrijk.