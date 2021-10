Premium Het beste van De Telegraaf

Juichen op Damrak: AEX dit jaar al goed voor 30%

Door Redactie DFT

AMSTERDAM - Op het Damrak lijkt het enthousiasme bij beleggers geen grenzen meer te kennen. De AEX, de belangrijkste graadmeter in Amsterdam, dendert onverminderd voort en is sinds begin van dit jaar per saldo al 30,5% omhoog geschoten.