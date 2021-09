Premium Het beste van De Telegraaf

Werkvraag: mag ik teveel betaald loon terugvorderen?

Door Edith van Schie Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Wij hebben een medewerker in dienst die sinds begin januari van dit jaar ziek is. In onze cao is geregeld dat zieke werknemers in de eerste zes maanden van hun ziekte 100% van hun loon doorbetaald krijgen. In de zevende maand loopt dat af naar 85% van het loon. En vanaf de dertiende maand hebben zieke werknemers aanspraak op 70% van hun loon. Wij hebben onze medewerker in juni wel laten weten dat zijn loon vanaf juli naar 85% gaat, maar administratief is dat per ongeluk niet verwerkt. Kunnen we het teveel betaalde loon terugvorderen en overgaan naar 85% loonbetaling?