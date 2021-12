Premium Het beste van De Telegraaf

Groei aantal influencers bijna niet te filmen

Door Eric Roeske Kopieer naar clipboard

Anna Nooshin is in Nederland een populaire influencer. Ⓒ ANP/HH

Utrecht - Van de term influencer had een paar jaar geleden nog niemand gehoord. In 2016 telde het Handelsregister nog maar negen influencers en vloggers. Als je nu door Instagram of YouTube scrolt, lijkt het soms alsof iedereen producten of diensten aanprijst.