Premium Het beste van De Telegraaf

Overleeft franchiser de crisis? ’Hoofdkantoor lang niet altijd op de hoogte’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Wat als je als franchiseondernemer in de problemen komt, bijvoorbeeld door hoge energie- of inkoopprijzen of door gebrek aan personeel? Dan hoop je misschien ook op een beetje hulp van het hoofdkantoor. Maar dat komt er soms te laat achter dat er iets mis is. Een wetswijziging moet vanaf volgend jaar voorkomen dat noodlijdende franchisers hele ketens in hun val meesleuren, maar er is kritiek. „Het slaat een beetje door.”