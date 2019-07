Amazon aansprakelijk voor slechte producten

Dat heeft het Amerikaanse hof van beroep woensdag besloten. Amazon biedt producenten aan artikelen via zijn website te verkopen. De online reus stelde dat de producenten zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, klagende klanten moeten zich niet bij Amazon maar bij de makers van het product melden, aldus het Amerikaanse concern van Jeff Bezos.

Het zogeheten 3rd Circuit Court of Appeals heeft volgens een uitspraak besloten dat klanten echter Amazon mogen aanklagen, ook als het platform zelf niets heeft geproduceerd.

De uitspraak maakt Amazon kwetsbaar voor een serie collectieve schadeclaims tegen het miljardenbedrijf, aldus juristen tegen The Hill.

De uitspraak volgens Amerikaans recht wordt gezien als baanbrekend in de markt met steeds meer webplatforms en sociale media: zij beschouwen zich hooguit als transporteur van artikelen of berichten, zonder dat ze over de inhoud gaan. Deze uitspraak beperkt die claim van platforms opnieuw, aldus juristen.