Forse toename zorgen over financiële toekomst: vooral jongeren zien het somber in

Onder jongeren en alleenstaande ouders zijn de zorgen het grootst: van de 18- tot 25-jarigen maakte in 2022 36% zich veel zorgen over hun financiële toekomst. Onder elke volgende leeftijdsgroep neemt dit aandeel af, tot 23% onder 75-plussers; zij maakten zich het minst vaak zorgen over hun financiële toekomst.

Bezorgde vrouwen

Niet alleen maken ouderen zich minder zorgen, ze zijn ook tevredener met hun financiële situatie. Van de 18- tot 25-jarigen is 71% tevreden met de huidige financiën, van de 75-plussers is dat 86%. Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat vrouwen zich ongeruster maken of ze in de toekomst genoeg geld hebben dan mannen.

Logischerwijs zijn de zorgen het grootst onder de lage inkomens. Van de laagste inkomens gaf in 2022 40% aan zich veel zorgen te maken over hun financiële toestand in de toekomst. Dat is twee keer zo veel als de mensen in de hoogste inkomens. De zorgen namen het meest toe onder mensen met een middeninkomens.