Nikkei eindigt nipt hoger

Oliegerelateerde bedrijven als Inpex en JX Holdings profiteerden van de stijgende olieprijzen. Luchtvaartmaatschappij Japan Airlines zakte daarentegen ruim 2 procent vanwege de duurdere brandstofprijs. Sharp klom meer dan 4 procent op berichten dat het geplaagde elektronicabedrijf gesprekken voert met zijn banken over een noodkrediet.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen ook omhoog. De Shanghai Composite in China klom 2 procent door de hoop op meer steunmaatregelen in de Volksrepubliek. In Hongkong won de Hang Seng-index 0,2 procent en de Kospi in Seoul klom 0,9 procent. In Sydney kreeg de All Ordinaries er 0,6 procent bij, na beter dan verwachte Australische banencijfers.