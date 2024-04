In 1999 gingen twaalf EU-landen een avontuur aan door hun eigen munt op te geven in ruil voor de euro. De hoofdreden voor de overstap naar een gemeenschappelijke munt was politiek van aard, namelijk het verder integreren van Duitsland in Europa zodat het niet voor een derde maal een wereldoorlog zou ontketenen. Maar van de monetaire unie werden ook economische voordelen verwacht.

© ANP De introductie van de euro viel namelijk nagenoeg samen met de toetreding van China tot de vrijhandelsorganisatie WTO, waardoor de Chinese export nog harder begon te groeien.