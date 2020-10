Grootste belegger ter wereld groeit naar $7.800.000.000.000

Het totaal aan beheerd vermogen bij BlackRock spoot in het derde kwartaal omhoog naar een ongekende omvang van $7,8 biljoen. Daarmee werd de piek in het vierde kwartaal van vorig jaar aangescherpt.

De goede gang op de aandelenbeurzen was ook terug te zien in de opbrengsten van BlackRock. De omzet bij de vermogensbeheerder steeg in het afgelopen kwartaal bijna 20% naar $4,4 miljard. De winst nam met meer dan 20% naar $1,35 miljard.

Over het derde kwartaal nam de instroom van nieuw vermogen bij Blackrock toe met $129 miljard. Een kwartaal eerder kwam er nog $100 miljard bij aan nieuw geld.

BlackRock bevindt zich door de producten die het aanbiedt in deze crisistijd in een gunstige positie. Maar de onzekerheid door het stijgende aantal coronabesmettingen en de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen kunnen nog roet in het eten gooien.