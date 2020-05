’Nagelstudio’s dekmantel voor criminaliteit’

Sowieso is de Inspectie SZW niet bepaald te spreken over de manier waarop de beautybranche omgaat met regels over arbeidstijden, werkvergunningen en redelijk loon. Bij de kleine honderd inspecties die vorig jaar in die sector zijn uitgevoerd, bleek een kwart van de bedrijven in meer of mindere mate in overtreding.

Ongevallen

Het aantal meldingen over ernstige arbeidsongevallen in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2019 ontving de Inspectie SZW 4474 meldingen van arbeidsongevallen. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 4%.

De meeste ernstige ongelukken vinden relatief gezien op de bouwplaats plaats. Hier hadden gemiddeld 116 werknemers op 100.000 banen met ernstige ongevallen te maken. Verder waren de problemen relatief groot bij de sectoren afvalbeheer, inclusief waterleidingbedrijven, in de landbouw, bosbouw en visserij, de industrie en bij de sector vervoer en opslag. De genoemde sectoren staan de laatste jaren steevast in de top vijf.

Klachten

Verder ontving de Inspectie SZW vorig jaar 7481 klachten en signalen. Dit is minder dan in 2016 en 2018, maar meer dan in 2017. Naar krap een derde van deze meldingen werd een onderzoek gestart. Extra aandacht van de inspecteurs ging vorig jaar uit naar de aanpak van uitbuiting van arbeidskrachten.

In totaal heeft de Inspectie vorig jaar 1778 keer een boetebeschikking opgelegd, iets minder vaak dan in 2018. In 9% van de gevallen is die beschikking weer doorgescheurd, bijvoorbeeld. omdat er toch geen sprake was van verantwoordelijkheid.

Op dit moment ligt een deel van de prioriteiten van de werkwaakhond bij het coronavirus. Zo moet de werkvloer ’coronaproof’ worden, met anderhalve meter afstand tussen collega’s en voldoende hygiënemaatregelen. Coronaklachten worden apart behandeld van andere meldingen over misstanden op het werk.