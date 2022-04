Premium Het beste van De Telegraaf

Column: namens wie praat de FNV nog in Den Haag?

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Het aantal leden van de FNV neemt snel af. Ⓒ ANP/HH

1999 was het topjaar voor de vakbeweging. Nederland telde toen 1.935.000 vakbondsleden, waarvan 1.233.000 bij de FNV. Niet eerder waren er in ons land zoveel mensen lid van een vakbond en daarna zou dit aantal niet meer geëvenaard worden. Maar de teloorgang was toen al ingezet.