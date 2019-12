PSA en Fiat Chrysler zetten fusie door

Zowel PSA, dat merken als Peugeot, Citroën en Opel heeft, en Fiat Chrysler krijgt de helft van de aandelen in de nieuwe onderneming. Een naam daarvoor is nog niet verzonnen. Fiat Chrysler maakt naast die merken ook onder meer auto's van Jeep, Dodge, Ram, Maserati en Alfa Romeo.

Door de fusie worden twee van de oudste auto-families van Europa aan elkaar gekoppeld. De Franse Peugeots hebben alleen nog aandelen in het bedrijf. De Italiaanse Agnelli's leveren met John Elkann nog de voorzitter van Fiat Chrysler. Elkann gaat die rol ook bij het fusiebedrijf vervullen. Carlos Tavares van PSA krijgt de dagelijkse leiding in handen.

Als onderdeel van de fusie verkleint het Chinese Dongfeng zijn belang. De Chinezen hadden nu nog 12 procent van PSA in handen, maar dat wordt in het fusiebedrijf 4,5 procent. Die stap wordt gezet uit angst dat een te groot Chinees belang voor de Amerikaanse toezichthouder onverteerbaar is.