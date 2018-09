Burberry ziet omzet groeien

In die regio's was sprake van dubbelcijferige omzetgroei. Burberry profiteerde van een sterke vraag naar zijn trenchcoats en sjaals met het bekende ruitjespatroon. In Azië bleef de omzetontwikkeling achter. ,,We zijn blij met deze robuuste prestatie, ondanks het onzekere zakenklimaat'', aldus topman Christopher Bailey in een toelichting.

In de afgelopen periode opende Burberry nieuwe grote winkels in Los Angeles en Osaka.