’Leveranciers zetten druk op prijzen in winkels’

De toezichthouder kreeg onder meer meldingen binnen over mogelijke overtredingen vanuit bedrijven in bad- en doucheproducten en slimme elektronische sportapparaten. Deze ondernemingen krijgen een waarschuwing en worden in de gaten gehouden. De ACM noemt het beïnvloeden van de verkoopprijzen „een overtreding.” Die kan een maximale boete opleveren van 900.000 euro of 10 procent van de omzet.

De ACM is alert in aanloop naar kortingsfestijn Black Friday en Kerstmis. „Leveranciers mogen nooit aan winkeliers vragen hun verkoopprijzen te verhogen; zij mogen dus ook geen kortingen verbieden. Ze mogen alleen een vrijblijvende adviesprijs meedelen”, aldus de toezichthouder in een toelichting. Om hiertegen te kunnen optreden heeft de ACM een checklist en een voorbeeldbrief online beschikbaar voor winkeliers.