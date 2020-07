Column: familieleden van zzp’ers, help!

Dat zijn overigens niet mijn woorden en het zou ook zéker niet mijn plan zijn; het is een voorstel van het Centraal Planbureau (CPB). Het steunen van weinig vermogende zzp’ers zou volgens het CPB ’economisch gezien het meest voor de hand liggen’ omdat dit ze zou stimuleren hun werkzaamheden aan te passen aan de nieuwe situatie.

Jaja. Tuurlijk.

Fatsoen

Laten we het vooral niet hebben over eigen verantwoordelijkheid, het fatsoen dat je altijd een financiële buffer behoort te hebben en de essentie van ondernemerschap enzo. En, laten we al helemaal niet de ware betekenis van de eerste Z uit de afkorting zzp ter sprake brengen.

Nu kan ik op deze plek daarom wel weer fulmineren over het wederom bewezen feit dat onverantwoordelijk en asociaal gedrag in Nederland wordt beloond en goed gedrag structureel wordt afgestraft, maar voor deze keer wordt dat niet de insteek van mijn column.

Ik negeer de heldere constatering dat het CPB met haar gedachtegang volledig van het padje is geraakt.

Ik kom met een beter én socialer plan!

Aankloppen

Waarom kloppen deze armlastige zzp’ers niet gewoon bij hun eigen familie aan in plaats van bij de overheid? Juist in de warme lijnen van het bloedverwantschap zijn ongetwijfeld ook mogelijkheden tot financiële sponsoring om dit coronanajaar te kunnen overleven. Met dank aan de fiscus!

Zo mogen ouders dit jaar €5515 euro belastingvrij schenken aan hun kind. Grootouders of broers en zussen mogen de niet-vermogende zzp’ers verblijden met een bedrag van €2208. En, als een zzp’er jonger dan veertig jaar is, dan mag hij of zij éénmalig zelfs een bedrag van €26.457 ontvangen!

Andermaal te verduidelijking: je hoeft daar als ontvangende zzp’er géén belasting over te betalen!

Wow!

Belastingvrij

Die familiesteun kan dus belastingvrij (!) aardig oplopen. Maar ja, je moet dan natuurlijk wel vriendelijke, zorgzame en sociale ouders, grootouders of broers en zussen hebben!

Dit credo past bovendien uitstekend in de repeterende pay-off van het kabinet („We doen het samen!”). Als deze familieleden dus enig sociaal gevoel in hun solidaire donder bezitten, dan subsidiëren ze de wannabe-ondernemertjes uit de eigen familie. Het scheelt de schatkist vele euro’s!

Precies daar zit dan ook de grote financiële en principiële winst! De publieke euro’s die we besparen, kunnen we dan investeren in mensen die het écht verdienen. Want, u applaudisseerde toch ook voor de zorg enkele maanden geleden?

Prikkel

Dit uitstekende plan – al zeg ik het zelf – voorzien we bovendien van een extra prikkel. Als deze niet-vermogende zzp’ers tóch een schenking van hun familie (gaan) ontvangen en tegelijkertijd bij de overheid aankloppen voor Tozo 3.0, dan vervalt dit jaar hun recht op de belastingvrijstelling ten aanzien van die schenkingen uit de familie.

Ook dát is sociaal en rechtvaardig: want de zzp’ers die géén steun aanvragen (Zullen we ook gewoon eens trots op hen zijn?), behouden dan als compensatie het recht om dat leuke bedrag wél fiscaalvrij vanuit de familie te ontvangen.

Cirkeltje rond

Uiteindelijk is het cirkeltje rond, want ik sluit me dan toch – gek genoeg – aan bij de gedachtegang van het CPB. „Het steunen van weinig vermogende zzp’ers is economisch gezien (inderdaad) het meest voor de hand liggend, omdat dit zzp’ers zou stimuleren hun werkzaamheden aan te passen aan de nieuwe situatie.”

Prima!

Alleen hoeven we dat dus niet meer uit de publieke middelen te financieren. Beschouw deze column da ook als een dringende oproep naar de familieleden van de zzp’ers van Nederland. Nederland rekent op uw solidariteit!