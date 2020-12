Online coronashoppers leveren FedEx verdubbeling winst op

In het tweede kwartaal van FedEx' gebroken boekjaar steeg de omzet voor het eerst tot boven de 20 miljard dollar in één driemaandsperiode. De totale opbrengsten bedroegen 20,6 miljard dollar, tegenover 17,3 miljard dollar een jaar eerder. Daarop boekte FedEx een nettowinst van meer dan 1,2 miljard dollar, tegenover 560 miljoen dollar in dezelfde periode in 2019.

Naast een forse toename van werk, profiteerde FedEx ook van hogere tarieven die het concern voor zijn koeriersdiensten vroeg. Tegelijkertijd had het bedrijf ook hogere kosten. Zo moest het bedrijf investeren in een uitbreiding van zijn capaciteit, waren variabele beloningen van medewerkers hoger en was het bedrijf geld kwijt aan veiligheidsmaatregelen tegen coronabesmettingen.