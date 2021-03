Beleggen neemt vlucht bij huishoudens met inleg €3,8 miljard in coronajaar

Volgens de toezichthouder vond een deel van de coronabesparingen van huishoudens zo haar weg naar beleggingsfondsen. In het tweede en vierde kwartaal was niet alleen sprake van grote virusgolven. Dit zijn ook de kwartalen waarin mensen doorgaans hun vakantiegeld en eindejaarsuitkering krijgen. Door de flinke inleg hebben huishoudens in totaal meer dan 47 miljard euro in Nederlandse beleggingsfondsen zitten.

Het was vorig jaar ook geen slecht beursjaar, waardoor beleggen best aantrekkelijk kon zijn. De corona-uitbraak zorgde in februari en maart wel voor een fikse koersval. Maar dankzij de enorme steunpakketten van centrale banken en overheden en de komst van de eerste coronavaccins maakte de bekende AEX-index daarna weer een stevig herstel door. Mede daardoor groeide het totale belegde vermogen van Nederlandse beleggingsfondsen per eind 2020 voor het eerst tot meer dan 1 biljoen euro.

Eerder constateerde DNB al dat er vorig jaar veel meer werd gespaard dan andere jaren. Omdat het nog amper mogelijk was om bijvoorbeeld uit te gaan of verre reizen te maken, daalden de uitgaven. Huishoudens zetten daardoor bijna 42 miljard euro op hun betaal- of spaarrekening, wat neerkomt op een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

DNB noemde de toename van de spaar- en betaaltegoeden „exceptioneel.” Niet alleen het beperkte aantal mogelijkheden om geld te laten rollen speelde daarbij mee. De inkomens van veel huishoudens bleven dankzij steunmaatregelen van de overheid op peil in crisistijd. Tegelijkertijd wilden meer Nederlanders genoeg geld achter de hand houden voor het geval dat de recessie hun eigen financiën toch zou schaden.