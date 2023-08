Schuldenhandelaar failliet, tienduizenden consumenten in onzekerheid

Dat schrijft het FD, op basis van informatie van Bureau Kredietregistratie (stichting BKR), de curator en gedupeerden. De schuldenhandelaar heeft zelf een schuld, van ruim €24 miljoen aan de Rabobank.

De administratie van DPS is niet meer actueel en toegankelijk. Daardoor kunnen consumenten wiens dossier daar ligt, hun negatieve BKR-notering niet aanvechten. De stichting bevestigt aan de krant de 21.000 noteringen die samenhangen met de DPS-administratie tijdelijk uit het register te verwijderen.

Postorderbedrijf

Volgens curator Jeroen Princen (DVDW Advocaten) gaat het om dossiers van zo’n 350.000 particulieren. DPS kocht niet-betaalde rekeningen op van telefoon- en postorderbedrijven. De vorderingen variëren van een paar tientjes tot honderden euro’s. Het gaat dan volgens de curator bijvoorbeeld om een mobiele telefoon, een kledingstuk, een televisie of vakantie die op afbetaling zijn gekocht. Ook kan het zijn dat openstaande rekeningen voor gekochte producten niet zijn betaald.

Zodra het krediet (en kopen op afbetaling is ook een krediet) groter is dan €250, kom je in beeld bij BKR. Zodra betaaltermijnen worden gemist, kan dit een negatieve registratie worden die je belemmert bij bijvoorbeeld de koop of huur van een woning. Consumenten konden deze negatieve registraties de afgelopen tijd dus niet aanvechten, omdat de dossiers van DPS niet beschikbaar zijn.

De schuldhandelaar stuurde betrokken consumenten volgens het FD snel een incassobrief en een dagvaarding. Daardoor liepen de kosten - en dus de verdiensten van het bedrijf - snel op. Een schuld van €50 werd zo €400. Die opgehoogde vorderingen werden weer doorverkocht aan andere partijen.