Column: Nee hè, niet weer een zzp-belangenbehartiger

Communicatieprofessionals bepalen hun eigen tarieven wel. Ⓒ 123rf

We hebben er weer een vakbond bij in Nederland. Vifort, beroepsvereniging voor zelfstandige communicatieprofessionals, zag anderhalve week geleden het levenslicht. De eerste ambitie? Orde scheppen in de tarievenchaos voor de ongeveer 100.000+ communicatie-zzp’ers in Nederland! Beste lezer, ik heb lang niet zo hard gelachen. Orde scheppen in de tarievenchaos.