Inverko stelt publicatie jaarcijfers uit

De vertraging komt door de tijd die het management van de onderneming moet steken in de financiële herstructurering, die Inverko eind maart bekendmaakte. Ook heeft de financiële herstructurering langer geduurd dan aanvankelijk werd verwacht, waardoor de ,,daaruit voortvloeiende liquiditeitsdruk'' nadelige operationele gevolgen had voor de resultaten in 2014 en het eerste kwartaal van 2015.

Daarbij hebben buitengewone advies- en juridische kosten nadelige effecten gehad op het resultaat in 2014. Inverko liet dinsdag wel weten dat de omzet over vorig jaar waarschijnlijk hoger zal uitkomen dan begroot, maar het bruto bedrijfsresultaat (ebitda) en de nettowinst lager.

Herstructurering

De datum voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders blijft onveranderd op 25 juni 2015.

Inverko benadrukte dat de herstructurering inmiddels ,,positieve effecten'' blijkt te hebben. Daardoor neemt de financiële ruimte toe.