Wisselkoersen drukken winstgroei Michael Page

De zaken gingen op het Europese vasteland wel voor de wind. In Duitsland nam de brutowinst in euro's met 17 procent toe en in Zuid-Europa zelfs met 29 procent. In zijn thuismarkt zag de Britse detacheerder het bedrijfsresultaat met 11 procent stijgen. In Azië en Amerika kwam de groei uit op respectievelijk 11 en 7 procent.

,,Wij zijn tevreden over onze prestaties in het eerste kwartaal'', zei topman Steve Ingham. Het bedrijf verwacht dat de marktomstandigheden zich vergelijkbaar zullen blijven ontwikkelen en dat de financiële prestaties dit jaar in lijn zullen zijn met de eerder uitgesproken verwachtingen.