Verboden erectiepasta van Bol.com en Marktplaats afgehaald

Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat de kruidenpasta met honing hoge doses van de stof sildenafil bevat. Dat is de werkzame stof in erectiemiddelen die alleen door artsen voorgeschreven mogen worden. In een voedingsmiddel mag het niet zitten.

Wazig zicht

Uit het onderzoek bleek dat een dosis van twee theelepels van de pasta ongeveer evenveel sildenafil bevat als een erectiepil. Het risico bestaat daardoor dat gebruikers er te veel van binnenkrijgen, wat de kans vergroot op bijwerkingen als hartklachten, diarree en een wazig zicht. Het advies van de NVWA aan consumenten is dan ook om het middel niet te gebruiken.

De NVWA begon het onderzoek naar aanleiding van een waarschuwing uit Duitsland. Vier verkopers van Turkse levensmiddelen die Epimedyumlu Macun in hun assortiment bleken te hebben, moeten de voorraad laten vernietigen.

Buitenlandse webshops

De toezichthouder kan niet uitsluiten dat het spul buiten zijn zicht op nog meer plaatsen wordt verkocht. Via buitenlandse webshops is het sowieso nog steeds verkrijgbaar. Daar kan de NVWA niet tegen optreden, want de autoriteit houdt alleen toezicht in Nederland.