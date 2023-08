Lokomat begint te lopen

Headhunter Liesbeth Mekkering-Van Velzen is vaak in het nieuws geweest als ervaringsdeskundige, door een medische misser na de val van haar paard. Zij werd voorzitter van de stichting Beter Lopen die middelen bijeenbrengt om ook in Nederland Lokomats te plaatsen: ,,In elke provincie één!”, roept zij ambitieus. Want zo’n apparaat, dat je helemaal ondersteunt terwijl je beweegt en je laat voelen waar je de steun al iets kan afbouwen, kost €450.000.

Zij kwamen de eerste Lokomat ondersteunen in Nijkerk: v.l.n.r. presentatrice Chimène van Oosterhout, Benjamin Besselsen, oprichter van Liffin Houses, Isabel Mora Le Moyne, van de stichting Game of our Lives, en Derck Mekkering, die kostenbesparingen regelt voor energie-grootverbruikers. Ⓒ Foto Kees van den Heuvel

Maar zij heeft goed nieuws, nadat de eerste looprobot vorig jaar al kon worden geplaatst bij Fortius Fysiotherapie in Nijkerk. ,,Er staat nu een tweede bij Statera Fysio in Nootdorp. Het werd mogelijk door een familie uit Nootdorp, die drie keer in de week naar Nijkerk moest rijden. Zij schonken een flink deel van het bedrage en maakten van de rest een rentevrije lening.”

Op de verspreiding van de Lokomats nog harder te laten lopen, organiseert de stichting Beter Lopen op 6 oktober weer een galadiner in Nijkerk, met zanger Jeroen van der Boom in het Hart van Holland.