Netflix stelt teleur met groei van nieuwe abonnees

Uit de presentatie van Netflix kwam naar voren dat er in het afgelopen kwartaal 1,7 miljoen nieuwe kijkers bij zijn gekomen. Vooraf werd een plus van 2,3 miljoen nieuwe abonnees voorzien.

De opbrengsten bij Netfix kwamen in het vorige kwartaal uit op $8,2 miljard. Dat was in lijn met de verwachting van analisten. In dezelfde periode vorig jaar boekte het Amerikaanse bedrijf nog een omzet van $7,8 miljard.

Onder de streep heeft Netflix een winst per aandeel behaald van $2,9. Analisten hadden in doorsnee een winst per aandeel verwacht van $2,86 Vorig jaar bedroeg de winst per aandeel nog $3,5.

In de nabeurshandel kregen de resultaten van Netflix een slechte ontvangst. Het aandeel van de streamingdienst dook omlaag.

Netflix liet eerder op de dag nog weten om na 25 jaar te stoppen met de DVD-verhuur. In september gaan de rode enveloppen met DVD-content voor het laatst naar abonnees van de streamingdienst.