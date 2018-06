HES wil Q8 raffinaderij wel hebben

De stuwadoor is volgens betrokkenen een van de meest waarschijnijke kopers van de raffinaderij Kuwait Petroleum Europoort (KPE).

Andere geinteresserde partijen in wat een van de drie grote raffinaderijen van de Rotterdamse Haven is, zijn vooral buitenlandse bieders. Een deal met een Chinees of Rus zou een minder grote executiezekerheid hebben dan met HES, dat onlangs zelf werd overgenomen door Carlyle en Riverstone. Deze twee investeerders hebben diepe zakken om snel een bindend bod uit te kunnen brengen.

Ombouwen tot terminal

Mocht het vorig jaar van de beurs verdwenen HES de strijd winnen, dan betekent dat het einde van de rafifnaderij in zijn huidige vorm: HES wil de eenheid ombouwen tot een op- en overslagslagterminal. HES zit nu vooral in steenkool. Groei zit echter in natte bulk, zoals LNG en biobrandstoffen.

Ten kantore van HES en Q8 was dit weekend niemand bereikbaar voor een reactie.